شكرا لقرائتكم خبر عن قناة عبرية: إسرائيل تعلق دخول المساعدات إلى قطاع غزة إلى إشعار أخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل علقت إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، عقب تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة.

وأوضحت القناة العبرية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أن بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس بشأن المساعدات، جاء بعد أن هدد وزير المالية سموتريتش بأنه لن يتمكن من البقاء في الحكومة إذا لم تتخذ إجراءات فورية لمنع وصول المساعدات إلى حركة حماس.. مشيرا إلى أن تعليق إدخال المساعدات سيظل ساريا حتى يقدم الجيش الإسرائيلي خطته بشأن كيفية توزيع المساعدات.

يأتي هذا التقرير بعد وقت قصير من إعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه أمر الجيش بتقديم خطة خلال اليومين المقبلين حول كيفية منع حماس من الحصول على المساعدات الإنسانية.

وجاء في بيان مشترك لنتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه: "في أعقاب معلومات وردت تفيد بأن حماس تسيطر على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى شمال غزة، أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع تعليمات للجيش الإسرائيلي بتقديم خطة عمل خلال 48 ساعة لمنع حماس من الحصول على المساعدات".

وفى وقت سابق، استشهد اليوم الخميس، 19 مواطنا وأصيب العشرات، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى على عدة مناطق فى قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 6 مواطنين، وإصابة 20 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب مدينة غزة.

كما أكدت استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

فيما أكد الهلال الأحمر استشهاد 3 مواطنين، وإصابة عدد آخر، بنيران جيش الاحتلال في محيط جسر وادي غزة بالقرب من "نتساريم" وسط قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد الهلال باستشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر، جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو عرب في حي المجايدة بمواصي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.