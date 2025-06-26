شكرا لقرائتكم خبر عن 19 شهيدا فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد اليوم الخميس، 19 فلسطينيا وأصيب العشرات، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 20 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب مدينة غزة.

وكما استشهد 5 فلسطينيين وإصابة آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

فيما أكد الهلال الأحمر استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة عدد آخر، بنيران جيش الاحتلال في محيط جسر وادي غزة بالقرب من "نتساريم" وسط قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد الهلال باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو عرب في حي المجايدة بمواصي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.