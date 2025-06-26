شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يترأس الدورة الـ68 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى انتخاب المغرب، الأربعاء، في العاصمة النمساوية فيينا، بالتزكية لرئاسة الدورة الثامنة والستين للجنة استخدام الفضاء الخارجى في الأغراض السلمية (COPUOS)، وذلك بدعم بالإجماع من قبل المجموعة الإفريقية.

وسيتولى الرئاسة المغربية مدير المركز الملكي المغربي للاستشعار البعدي الفضائي، رفيق أكرم، الذي انتخب بدعم بالإجماع من قبل المجموعة الإفريقية على رأس أعمال هذه الدورة، التي تستمر حتى 2 يوليو المقبل.

وخلال فترة ولايتها، ستركز الرئاسة المغربية على تقريب وجهات نظر مختلف الوفود من أجل تعزيز التوافق الضروري للمصادقة على التقرير النهائي لهذه الدورة.

وبالموازاة مع أعمال اللجنة، تنظم بعثة المغرب بفيينا، اليوم الخميس، بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، حدثا موازيا تحت شعار "الاحتفاء بتطور قطاع الفضاء الإفريقي.. نحو قطاع فضائي عالمي مستدام وشامل".