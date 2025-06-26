شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يبحث الاعتداءات الإسرائيلية مع وجهاء وأعيان القنيطرة والجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس السورى أحمد الشرع مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، حيث ناقش معهم الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المحافظة.

وخلال اللقاء، استمع الشرع لمداخلات الحضور التي تناولت احتياجاتهم ومعاناتهم من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وأكد أن العمل جار على وقف الاعتداءات من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين.

في الوقت ذاته، شدد الشرع على أهمية دور الوجهاء في تعزيز الروابط الوطنية ونقل هموم المواطنين.

ويأتي هذا اللقاء في ظل مساع إسرائيلية للسيطرة على أراضي الجنوب السورى بحجة حماية الأقليات، مع هجمات وتوغلات إسرائيلية متكررة في مناطق محافظتي القنيطرة والجولان.