شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى والعاهل الأردنى يبحثان الأوضاع الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، الأوضاع الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الجانبين رحبا بقرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وأكدا أهمية المحافظة على أمن المنطقة، وعدم جرها إلى صراعات وحروب تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان ضرورة التحرك الجاد لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني والاعتراف الكامل بحقوقه المشروعة.