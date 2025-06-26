شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن وتايلاند يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي، تلقاه من وزير خارجية مملكة تايلاند، ماريس سانجيامبونجسا، جهود إنهاء التصعيد في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



وأكّد الوزيران، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- الأربعاء، أهمية اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشدّدا على ضرورة التزام الاتفاق لتجنيب المنطقة من تبعات التصعيد الكارثية، وأهمية العودة الفورية للمفاوضات والمسار السياسي.



وبحث الوزيران جهود التوصل لاتفاق تبادل يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار في غزة، ويضمن دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ.

وشدّد الصفدي على ضرورة وقف العدوان على غزة فوريًّا، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة من خلال منظمات الأمم المتحدة المعنية.



وحذّرا الوزيران، من استمرار الإجراءات اللا شرعية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وأكّد الوزيران أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وإدامة التعاون والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.