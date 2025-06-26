شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلة فلسطينية ومواطن جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت ، مساء اليوم الأربعاء، فلسطينيان جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال قصفت منزلا شمال شرق مخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد الطفلة والرجل.



وفي الضفة الغربية المحتلة ، أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين على بلدة كفر مالك شرق رام الله وسط الضفة الغربية ، كما أصيب فلسطيني بجروح بالرأس بعد أن رشق مستوطنون الحجارة باتجاهه في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.



وفي السياق، أصيب طفل فلسطيني برضوض بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه واعتقاله في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.