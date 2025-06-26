شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات لبنانية بريطانية حول الأوضاع الإقليمية والوضع في الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم /الأربعاء/، مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأميرال إدوارد أهلغرن، آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، خصوصًا الموقف اللبناني الرسمي الذي تمسّك بعدم الانجرار إلى الحرب رغم التصعيد الإقليمي.



وذكر التلفزيون اللبناني أن اللقاء تناول أيضًا الوضع الميداني في جنوب لبنان، ودور الجيش اللبناني لتعزيز بسط سلطة الدولة، مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.



وفي سياق متصل، التقى قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، الأميرال أهلغرن، حيث جرى عرض شامل للأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والبريطاني.