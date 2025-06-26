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بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

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بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

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القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" نموا بنسبة 1%، ليستقر عند 18.405,66 نقطة.


وسجل مؤشر MASI.20″"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، زيادة بنسبة 0,95 % إلى 1.507,65 نقطة، فيما حقق MASI.ESG ، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,94 % إلى 1.273,49 نقطة.


بدوره، تحسن "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,76 % إلى 1.781,56 نقطة.


وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 1,06% إلى 17.561,68 نقطة، وبنسبة 0,96 % إلى 15.657,8 نقطة، على التوالي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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