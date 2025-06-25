شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد خلال مباحثاته مع السوداني أهمية الاستقرار في العراق والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد الحسّان، الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أهمية المحافظة على الاستقرار في العراق والمنطقة، مشيدًا بالجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار وبناء الثقة المتبادلة القائمة على المبادئ الراسخة والقيم السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الأربعاء/ الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في العاصمة (بغداد)، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في العراق والمنطقة.



وذكر المكتب الإعلامي لبعثة (يونامي) أن الممثل الخاص نقل للسوداني تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتقديره للموقف المسؤول والسياسة التي يتبعها العراق لتجنيب البلاد خطر الانجرار إلى صراعات إقليمية، إضافة إلى دعمه للحوار والجهود الدبلوماسية كسبيل للمضي قدمًا نحو حل وتسوية النزاعات القائمة بالطرق السلمية.



ومن جانبه؛ عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي عن امتنان بلاده العميق لدور الامم المتحدة وأمينها العام في الدفاع عن الحق والعدالة والقيم السامية النبيلة التي ترتكز عليها الأمم المتحدة.