شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: أكدت لنتنياهو ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أكد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف ماكرون، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، أنه أكد لنتنياهو أهمية احترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، كما أكد ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية بكثافة إلى قطاع غزة.

وتابع ماكرون: "أبلغت نتنياهو مشاركة هدف ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".

