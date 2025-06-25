الخليج اليوم .. أمير دولة قطر يزور قيادة العمليات المشتركة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

زار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، قيادة العمليات المشتركة (القاطع الشمالي) التابع للقوات المسلحة الأميرية القطرية، صباح اليوم في منطقة المزروعة، وفقاً للديوان الأميري.

في الوقت ذاته، تجوّل أمير قطر في قيادة العمليات، إذ اطلع في أثناء جولته الميدانية، على أبرز المنظومات المستخدمة في أنظمة المراقبة والقيادة والسيطرة، بالإضافة إلى آلية وإجراءات العمل للعمليات المشتركة.

كما استمع إلى إيجاز عن نجاح القوات المسلحة الأميرية القطرية في اعتراض الهجمة الصاروخية التي استهدفت قاعدة العديد الجوية القطرية، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية القطرية في سبيل تأمين البلاد، منوهاً بكفاءة القوات المسلحة القطرية وجاهزيتها للدفاع عن الوطن.