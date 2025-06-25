الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة حوثية انطلقت من اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة انطلقت من اليمن.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن.

وكانت جماعة الحوثي أكدت، الثلاثاء، استمرار هجماتها العسكرية ضد إسرائيل، رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وتل أبيب.

وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي عبر حسابه على منصة إكس إن "قبول واشنطن وإسرائيل بوقف إطلاق النار مع إيران يؤكد أن القوة العسكرية هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها".

"عملياتنا مستمرة"

كما أضاف "عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها"، من دون ذكر مزيد من المعلومات.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسنادا لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.

بالمقابل، بدأت الغارات الإسرائيلية على مواقع للحوثيين باليمن في يوليو /تموز 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.