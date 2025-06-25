شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن استئناف العمل عبر مطار بغداد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم /الأربعاء/، استئناف العمل عبر مطار بغداد الدولي، فيما أكدت جاهزية المطار لاستقبال وتوديع الرحلات بشكل مستمر.



وقال الوزارة -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن مطار بغداد الدولي استأنف عملياته باستقبال رحلتين جويتين لشركتي ميدل إيست والخطوط الجوية التركية، بينما قامت الخطوط الجوية العراقية بتسيير خمس رحلات، منها أربع رحلات تم تنفيذها بالفعل، أبرزها رحلة إلى العاصمة الأردنية عمان".

وأضاف البيان، أنه من المقرر أن تشهد بداية الأسبوع المقبل زيادة ملحوظة في عدد رحلات الخطوط الجوية العراقية، مشيرًا إلى، أن مطار بغداد جاهز لاستقبال وتوديع الرحلات بشكل مستمر.



وذكر البيان، أن الوزارة تتوقع أن يشهد مطار بغداد الدولي تصاعدًا في مستوى الرحلات، سواء للشركات الدولية أو الناقل الوطني، مع تنفيذ عدد من رحلات الخطوط الجوية العراقية الداخلية و خمس رحلات خارجية أخرى.

ولفت إلى، أن مطار البصرة الدولي يواصل نشاطه، حيث يتم تنفيذ عدد من الرحلات الجوية، منوهًا، أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة متصاعدة في عدد الرحلات الهابطة والمغادرة، مع عودة الناقل الوطني إلى تسيير رحلاته تدريجيًا إلى جميع الوجهات التي يغطيها.