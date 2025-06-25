شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العراقية تعلن استئناف العمل عبر مطار بغداد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن عودة تدريجية لحركة الطيران إلى طبيعتها في مطار بغداد الدولي، وذلك بعد زوال التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة الملاحة الجوية وإعلان وقف إطلاق النار بين ايران وإسرائيل.

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مطار بغداد الدولي استأنف عملياته باستقبال رحلتين جويتين لشركتي ميدل إيست والخطوط الجوية التركية" مشيرا الى، ان "الخطوط الجوية العراقية قامت بتسيير خمس رحلات، تم تنفيذ أربع منها بالفعل، أبرزها رحلة إلى العاصمة الأردنية عمان".

وأضاف أنه "من المقرر أن تشهد بداية الأسبوع المقبل زيادة ملحوظة في عدد رحلات الخطوط الجوية العراقية،" مؤكدا "جاهزية مطار بغداد لاستقبال وتوديع الرحلات بشكل مستمر".

وتوقعت وزارة النقل، أن "يشهد مطار بغداد الدولي تصاعدًا في مستوى الرحلات، سواء للشركات الدولية أو للناقل الوطني، مع تنفيذ عدد من الرحلات الداخلية للخطوط الجوية العراقية، إضافة إلى خمس رحلات خارجية أخرى".

وفي سياق متصل، يواصل مطار البصرة الدولي نشاطه بشكل طبيعي، حيث يتم تنفيذ عدد من الرحلات الجوية، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة متصاعدة في عدد الرحلات الهابطة والمغادرة من مطار البصرة، مع عودة الناقل الوطني إلى تسيير رحلاته تدريجيًا إلى جميع الوجهات التي يغطيها، وفقاً للبيان.