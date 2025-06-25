شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرحب بقرار وقف إطلاق النار ويدعو لمواصلة الجهود لإيقاف الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الرئاسة العراقية اليوم الأربعاء، بقرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، داعية فى الوقت ذاته جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد ومواصلة الجهود لإيقاف الحرب فى غزة والتحرك نحو حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الرئاسة العراقية قولها - في بيان - "في الوقت الذي نشيد فيه بهذا القرار نتطلع إلى تثبيته"، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد؛ إفشالا للمشروع الإسرائيلي الساعي إلى جر إيران والمنطقة إلى نزاع مفتوح.

وأكد البيان دعم العراق لكل خطوة ترسخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنة دور الوسطاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، وكل من عمل على إنهاء هذه الحرب.