شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة الإنسانى يسلم 3 ملايين جرعة لقاح للكوليرا فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنه يعمل وشركاء الأمم المتحدة في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة على توسيع نطاق الاستجابة موضحا أنه تم تسليم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح الكوليرا الفموي إلى الخرطوم وشمال كردفان، مع بدء حملات التطعيم بالفعل. ومن المتوقع وصول 3 ملايين جرعة أخرى قريبا.

وقال المكتب إنه حتى الآن، قدم الشركاء خدمات المياه والصرف الصحي الطارئة إلى 2.3 مليون شخص، بينما دعمت جهود تعزيز النظافة 1.3 مليون شخص ونبه إلى أن منظمات الإغاثة تواجه الآن نفادا في الإمدادات المخزنة مسبقا بسبب البداية المبكرة لتفشي المرض، والذي كان مدفوعا بالهجمات على البنية التحتية بالإضافة إلى انقطاع مصادر الطاقة والمياه.

وشدد المكتب الأممي على الحاجة الملحة إلى تمويل مرن لدعم الاستجابة وتوسيع نطاقها، لا سيما مع تصاعد المخاوف من تفشي الكوليرا من جديد بدءا من يوليو وأغسطس مع عودة موسم الأمطار واحتمال حدوث فيضانات.