شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بأوكسفام: لا تصل أى مساعدات تقريبا إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مسئولة الإعلام والاتصال بمنظمة أوكسفام الخيرية فى غزة غادة الحداد إنه لا تصل أى مساعدات تقريبا إلى القطاع.

وأضافت الحداد - في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن المنظمة حذرت من عدم فاعلية آلية توزيع المساعدات الجديدة حتى قبل تطبيقها.. مشيرة إلى أنه "منذ تطبيق هذه الآلية، فقد شهدنا عشرات الفلسطينيين يتضورون جوعا على يد إسرائيل".

وحذرت الحداد من أن هذه الآلية لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية، مشيرة إلى أن إسرائيل أغلقت الحدود منذ شهر مارس الماضي ولم يصل سوى قدر ضئيل من المساعدات لا تكفي لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة.