شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعرب لأمير قطر عن تضامن بلاده على خلفية الهجوم الإيراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، أعرب خلاله عن تضامن الإمارات مع قطر إثر الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد.

وكتبت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "أعرب بن زايد عن إدانة دولة الإمارات الهجوم على قطر الشقيقة، مؤكدا دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة شعبها".

كما تطرق الاتصال إلى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل معربا عن أمله أن يشكل أساسا لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد بن زايد في هذا السياق بجهود أمير قطر في تيسير الوصول إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك في هذا الاتجاه لضمان توفير جميع أسباب النجاح له.

واليوم الاثنين، بدأت إيران هجوما يستهدف قواعد أمريكية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى طهران.