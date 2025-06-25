شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأحداث في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي، تلقاه الثلاثاء، من رئيس الوزراء في باكستان السيد محمد شهباز شريف، تطورات الأحداث في المنطقة بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل اليوم حيّز التنفيذ، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود اللازمة بما يحفظ الأمن والاستقرار.

وثمن دولة رئيس الوزراء الباكستاني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، مواقف المملكة الداعية لحل الخلافات من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية ومساعيها المثمرة في هذا الخصوص.