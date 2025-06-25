شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر فلسطينية: 90 شهيدا في قطاع غزة غالبيتهم من منتظري المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء، إلى 90 شهيدا على الأقل، غالبيتهم من المجوّعين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الثلاثاء، باستشهاد 90 مواطنا بينهم 56 كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية.

وفي أحدث التطورات، استشهدت مواطنة جراء قصف مدفعية الاحتلال منزلا شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في جباليا النزلة شمال القطاع، ومنزلا بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.



وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية إن عدد الشهداء الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات نقطة توزيع في مدينة رفح جنوب القطاع ارتفع من 20 إلى 27. كما ارتفع عدد الشهداء من منتظري المساعدات في مفترق الشهداء وسط القطاع من 26 إلى 29، بعد ارتقاء ثلاثة من الإصابات الخطيرة.

وذكر شهود عيان أن عدد من الشهداء ما زالوا على الأرض قرب مفترق الشهداء، بعد تعذر انتشالهم نظرا لاستهداف الاحتلال المكان بالنيران.



واستشهد 7 مواطنين في غارات للاحتلال على مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 187 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.