شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يدين الهجوم الإيرانى على قاعدة بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، ندين هجوم إيران الصاروخي على قاعدة عسكرية بقطر وهذا انتهاك مرفوض لسيادة قطر ولحسن الجوار.

وأضاف البيان، نعرب عن التضامن التام مع دولة قطر ودعمنا لها فيما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها.

وتابع البيان نشيد بقدرات القوات المسلحة القطرية وأمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس.



ونطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوقف الحرب والدفع لمواصلة المفاوضات الإيرانية الأمريكية.