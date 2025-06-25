شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة الإسرائيلي: حان الوقت لوقف الحرب في غزة واستعادة الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن الوقت قد حان لإيقاف الحرب في غزة بعدما تم الإعلان عن وقف إطلاق النار مع إيران.



وقال لابيد - في منشور بثه عبر حسابه على منصة "إكس" - : "الآن غزة. حان الوقت لإنهاء هذا الأمر أيضًا واستعادة الرهائن ووقف الحرب".



وأضاف: "نطالب الحكومة بالانخراط في مفاوضات عاجلة بإمكانها أن تعيد جميع الرهائن وتنهي الحرب. فأولئك الذين تمكنوا من تحقيق وقف إطلاق النار مع إيران يمكنهم أيضًا وقف الحرب في غزة".



يُشار إلى أنه تم دخول وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، والذي زعمت إسرائيل بعده أن إيران خرقت الاتفاق بإطلاق دفعة من الصواريخ وهو ما نفته طهران.