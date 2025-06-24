شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية السورية": القبض على جميع أفراد الخلية المنفذة لتفجير كنيسة "مار إلياس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية الإرهابية التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، مؤكدا أنها مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي وليس لها أي علاقة بجهة دعوية.



وقال نور الدين - في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) - إنه بعد عملية أمنية استنادا إلى معلومات أولية، نفذت الوحدات الأمنية بريف دمشق عملية استهدفت مواقع الخلية الإرهابية التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس، مضيفا أنه بالتحقيق مع أحد الإرهابيين الذين أُلقي القبض عليهم اعترف بأماكن أوكار الخلية جميعها، حيث تمت مداهمتها وإلقاء القبض على جميع أفرادها ومصادرة الأسلحة والمتفجرات.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن من يتزعم الخلية شخص سوري الجنسية، يدعى محمد عبد الإله الجميلي، ويكنى أبو عماد الجميلي، وهو من سكان منطقة الحجر الأسود في دمشق، وكان يعرف بوالي الصحراء عند "داعش"، وقد تعرض اعترافاته المصورة لاحقًا حال الانتهاء من التحقيق معه.



وأضاف نور الدين أن الانتحاريين فالأول الذي نفذ تفجير الكنيسة الغادر، والثاني الذي ألقي القبض عليه وهو في طريقه لتنفيذ تفجير انتحاري في مقام السيدة زينب في ريف دمشق، فقد قدما إلى دمشق من مخيم الهول، عبر البادية السورية، وتسللا بعد تحرير العاصمة، بمساعدة المدعو أبي عماد الجميلي، مستغلين حالة الفراغ الأمني بداية التحرير، وهما غير سوريين.



وأشار نور الدين إلى أن الخلية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي وليس لها أي علاقة بجهة دعوية، مؤكدا أن تنظيم "داعش" عابر للحدود، وسوريا تتعاون مع دول الجوار لمحاربته، منوها بأن الوزارة تعمل على مسارات متوازية أمنية واجتماعية، حيث يحاول التنظيم الإرهابي استحداث ثغرات أمنية عبر تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا.