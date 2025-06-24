شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يؤكد لملك هولندا أهمية الحفاظ على خفض التصعيد إقليميًا ووقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية الحفاظ على خفض التصعيد على المستوى الإقليمي، وضرورة وقف الحرب على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله، من ملك هولندا الملك ويليام ألكسندر، حيث أشار العاهل الأردني إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالتهدئة وصولا إلى استعادة أمن المنطقة واستقرارها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا).



وشدد الملك عبدالله، على ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الحرب على غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإيقاف التصعيد في الضفة الغربية والقدس.