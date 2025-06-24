شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنود إسرائيليين إثر كمين استهدفهم في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إسرائيلية إن إصابة عدد من الجنود في كمين في غزة واشتعال مركبات عسكرية بالنيران.

وأوضحت أن "مسلحين نصبوا كمينا لقوة عسكرية وكمينا آخر لقوة الإنقاذ"

وقتل الاحتلال الإسرائيلي، 74 فلسطينيا وأصابة 289 آخرين بقصف على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع والتى أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,077، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 131,848، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 79 شهيدا بينهم (5 شهداء انتُشلت جثامينهم)، و289 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5,759 شهيدا، و19,807 إصابات.

وبينت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 49، وأكثر من 197 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 516 والإصابات إلى أكثر من 3,799.

ولفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.