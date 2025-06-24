الخليج اليوم .. قطر تجدد إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جدد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إدانته الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار، والاعتداءات على السيادة اللبنانية.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني نواف سلام، شدد آل ثاني على أن :هذه الأفعال مرفوضة ومدانة، وندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته ووقف هذه التحركات الإسرائيلية غير المسؤولة التي تهدد استقرار المنطقة".

وأفاد بأنه بحث مع سلام "مجالات العمل معا لدعم الأشقاء في لبنان، وحاجاته من الطاقة وإمكانية توفير ما يمكن توفيره، بالإضافة إلى جهود إعادة الإعمار وتطورات الإقليم".

وتمنى "للعلاقات السورية اللبنانية مستقبلا أفضل"، مشددا على "أننا ندعم مسار تعزيز العلاقات بين سوريا ودول المنطقة".

بدوره، قال سلام: "نريد بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقوانا الذاتية"، داعيا إسرائيل إلى "وقف انتهاكاتها والانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان".

وأضاف: "نحمد الله أننا تمكنا خلال الأسبوعين الأخيرين من منع جر لبنان لحرب جديدة"، مؤكدا "أننا نتطلع لصفحة جديدة من العمل الدبلوماسي".