شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يجدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الكافية، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية والقدس.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم /الثلاثاء/ في قصر الحسينية، بمجموعة من المتقاعدين العسكريين، حيث رحب الملك عبدالله بجهود خفض التصعيد على المستوى الإقليمي، معربا عن تطلع الأردن لالتزام جميع الأطراف بالتهدئة وصولا إلى إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا).

ولفت الملك عبدالله إلى أن الأردن مستمر بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والأطراف الفاعلة للتوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي، مؤكدا أن حماية مصالح الأردن والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة المواطنين دائما على رأس الأولويات.

وأشار إلى مواصلة بلاده لجهودها في محاربة الإرهاب والتطرف، بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، معربا عن فخره واعتزازه بقوات الجيش الأردني وجهودهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

ومن جهتهم، أكد الحضور أن الأردن سيبقى، كما هو دوما، قويا صامدا رغم كل الظروف المحيطة، مشددين على أنه يمضي بخطوات ثابتة في التحديث والإنجاز وبناء القدرات، وهو محط اعتزاز الجميع