شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 مسلحا في عملية عسكرية بمحافظة هيران بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز المخابرات الوطنية بالصومال، اليوم الثلاثاء، مقتل 13 عنصرا من الميليشيات المسلحة في عملية عسكرية مخططة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأوضح جهاز المخابرات في بيان، أن العملية المشتركة جرت في تقاطع جيعد في منطقة مباح بمحافظة هيران، وأسفرت عن مقتل 13 عنصرا مسلحا بينهم قيادات، مشيرا إلى أن العملية العسكرية نُفذت في وقتين متتاليين واستهدفت تجمعا للميليشيات أثناء تخططيهم لهجمات إرهابية، وتم تدمير الأسلحة والمركبات، وفقا لوكالة أنباء صونا.

وأكد البيان، أن جهاز المخابرات الوطنية بالصومال ملتزم بالقضاء على عناصر الميليشيات المسلحة التي تسعى إلى استهداف المدنيين الأبرياء.