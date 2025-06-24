شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يؤكد أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية مستمرة.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريح، نقلته وسائل إعلام فرنسية، على هامش زيارة رسمية إلى أوسلو: "إلى جانب ما يحدث في إيران، أؤكد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأضاف ماكرون "هذه أولوية قصوى" لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

ويجري الرئيس الفرنسي زيارة إلى النرويج تستمر ليومين، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في مجال الدفاع، وذلك قبل مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بهولندا.