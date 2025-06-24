شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 56 ألفا و77 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم /الثلاثاء/، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56 ألفا و77 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 131 ألفا و848 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 79 شهيدا بينهم (5 شهداء انتُشلت جثامينهم)، و289 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مضيفة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5 آلاف و759 شهيدا، و19 ألفا و807 إصابات.

وبينت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات، خلال الساعات الـ24 الماضية، 49 شهيدا، وأكثر من 197 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء منتظري المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 516 شهيدا والإصابات إلى أكثر من 3 آلاف و799 جريحا.

ولفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.