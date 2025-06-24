شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة والان مع تفاصيل الخبر

وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان استخدام الغذاء كسلاح في غزة بأنه "جريمة حرب"، وحثت الجيش الإسرائيلي على "التوقف عن إطلاق النار على من يحاولون الحصول عليه".

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، نشرته المفوضية اليوم الثلاثاء، أن آلية المساعدات الإنسانية العسكرية التي تتبعها إسرائيل تتعارض مع المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، فهي تُعرض المدنيين للخطر، وتُسهم في تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة.

وأكد البيان أن "استخدام الغذاء لأغراض عسكرية ضد المدنيين، بالإضافة إلى تقييد أو منع وصولهم إلى الخدمات الحيوية، يشكل جريمة حرب".

وشدد البيان على ضرورة "توقف الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار على الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الغذاء، كما يجب على إسرائيل السماح بدخول الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية اللازمة للحفاظ على حياة الفلسطينيين في غزة وفقا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، ورفع قيودها غير القانونية فورا عن عمل الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى".