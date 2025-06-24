شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يشكر رئيس الوزراء اللبناني على مواقفه الداعمة والمتضامنة مع بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، على مواقفه الداعمة والمتضامنة مع بلاده، مؤكدا دعم بلاده المتواصل للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق نحو تحقيق السلام والتنمية والازدهار.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم/ الثلاثاء/ أن ذلك جاء خلال لقاء أمير قطر مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني في قطر، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها والموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تضامن بلاده مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية والذي يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددا على رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة.