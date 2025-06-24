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الخليج اليوم .. اجتماع استثنائي لوزراء خارجية "التعاون الخليجي" اليوم بالدوحة

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الخليج اليوم .. اجتماع استثنائي لوزراء خارجية "التعاون الخليجي" اليوم بالدوحة

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أعلن وزراء خارجية دول عن عقد اجتماع استثنائي في الدوحة اليوم بعد إطلاق إيران صواريخ باتجاه قاعدة العديد في قطر.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأنه سيعقد اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2024م، في العاصمة القطرية الدوحة، الاجتماع الاستثنائي التاسع والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا، -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وذكر الأمين العام بأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده آخر مستجدات الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.

وأكد أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع الأشقاء في قطر، والتأكيد كذلك على أن أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المجلس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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