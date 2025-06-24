الخليج اليوم .. السعودية توقع اتفاقية لإنشاء أربع محطات لتحلية المياه في قطاع غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع المركز السعودي للثقافة والتراث، لإنشاء أربع محطات لتحلية المياه في محافظتي خان يونس، والوسطى في قطاع غزة.

وسيجري بموجب الاتفاقية توريد أربع محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 10 إلى 12 مترًا مكعبًا في اليوم، تشمل الأعمال وتركيب أربعة أنظمة طاقة شمسية لمحطات التحلية بقدرة 7 كيلو وات، يستفيد منها 300.500 فرد.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.