شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستأنف الرحلات الجوية فى المناطق الجنوبية ويفتح جميع مطاراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل فى العراق ، اليوم الثلاثاء، فتح الأجواء العراقية في المنطقة الجنوبية أمام الرحلات الجوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية " نظرا لتقديرات الملاحة الجوية العراقية وموافقات سلطة الطيران المدني العراقي، تم فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات للمنطقة الجنوبية".

وأشار الى أن العمل جار على تقييم الأجواء بشكل عام من أجل فتحها أمام حركة الطائرات في عموم العراق.

