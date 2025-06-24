شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل فلسطيني من قطاع غزة نتيجة حرمانه من العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي طفل فلسطيني، اليوم الثلاثاء؛ نتيجة عجز النظام الصحي في قطاع غزة عن تقديم العلاج اللازم له.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الطفل "حسن بربخ" توفي بعد أن كان يعاني من تضخم في الكبد وتسريب في الكلى وارتفاع حاد في حموضة الدم، رافقها سوء تغذية حاد.

وأشارت إلى أن عائلته أطلقت عدة مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة طفلها ونقله للعلاج في الخارج، إلا أن مناشداتهم لم تنجح؛ ليلحق بشقيقه الذي توفي بظروف صحية مشابهة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي قطنة والقبيبة شمال غرب القدس المحتلة.