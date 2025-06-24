شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى بعض دول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات الطيران في باكستان اليوم /الثلاثاء/ استئناف الرحلات الجوية إلى بعض دول الخليج، وذلك بعد فتح قطر والكويت والبحرين لمجالها الجوي.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - في نسختها الإنجليزية - أن هذه التطورات تأتي بعد تعليق الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (بي أي إيه) مؤقتا لرحلاتها في وقت متأخر من الليلة الماضية، بسبب تصاعد التوترات في المنطقة.

وأشارت القناة الباكستانية إلى أن الخطوط الجوية الباكستانية استأنفت رحلاتها المتجهة إلى بعض دول الخليج، إلا أنه لا يزال من المتوقع حدوث تأخيرات تتراوح بين خمس إلى ثلاث عشرة ساعة لرحلات المغادرة.

وتم في وقت سابق إلغاء 32 رحلة جوية من مطارات "كراتشي" و"لاهور" و"إسلام أباد" وغيرها في جميع أنحاء باكستان بما في ذلك 14 رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية.

كما تم إرجاء مواعيد 55 رحلة جوية في مطارات "لاهور" و"كراتشي" و"إسلام أباد" ومدن باكستانية أخرى.