شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء بنيران جيش الاحتلال فى غزة إلى 37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 37 شهيدا فلسطينيا، بينهم 29 شهيدا من منتظري المساعدات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 24 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، فجر وصباح اليوم، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة، وتجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة، وسط القطاع.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين بينهم طفلان، في بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، كما اقتحم مستوطنون قرية عرب المليحات شمال غرب أريحا، برفقة مواشي تحت حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.