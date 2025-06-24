شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يشكر الرئيس الأمريكى على مواقفه الداعمة والمتضامنة مع بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مواقفه الداعمة والمتضامنة مع بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الأمريكي.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي، تضامن بلاده ووقوفها مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد ترامب على رفضه القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، داعيا أمير قطر إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.