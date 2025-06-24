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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 12 فلسطينيا من حوسان غرب بيت لحم

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 12 فلسطينيا من حوسان غرب بيت لحم

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القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، داهمت قوات الاحتلال اقتحمت حوسان وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واحتجزت عددا من المواطنين وحققت معهم ميدانيا.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوبا، دون أن يبلغ عن دهم للمنازل أو اعتقالات .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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