شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر ويدين "العدوان الإيرانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: "في بداية الاتصال أكد ولي العهد السعودي وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها للعدوان السافر الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة والذي لا يمكن تبريره".

وأضافت: "كما أكد ولي العهد السعودي أن المملكة وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها".