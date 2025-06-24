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ولى العهد السعودى يجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر ويدين "العدوان الإيرانى"

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ولى العهد السعودى يجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر ويدين "العدوان الإيرانى"

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الأمير ، اتصالاً هاتفياً، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقالت وكالة الأنباء : "في بداية الاتصال أكد ولي العهد السعودي وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها للعدوان السافر الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة والذي لا يمكن تبريره".

وأضافت: "كما أكد ولي العهد السعودي أن المملكة وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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