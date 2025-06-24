شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: نؤكد تضامننا مع قطر عقب الهجوم الإيراني على أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تضامن بلاده مع دولة قطر، عقب الهجوم الإيراني على أراضيها، مشددا على ضرورة عدم الانجرار إلى المزيد من الخطوات التي تسهم في تصعيد المواقف، وتعريض المنطقة لخطر يهدد الأمن والاستقرار والسلم في العالم أجمع.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن السوداني قوله: "في ضوء تطورات الأوضاع في المنطقة، تواصلنا بشكل منفصل مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتم تأكيد تضامن العراق مع دولة قطر وكذلك التأكيد على سيادتها وأمنها".