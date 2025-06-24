شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: قصف مدفعى عنيف للاحتلال يستهدف منتظرى المساعدات فى وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ان قصف مدفعي عنيف للاحتلال يستهدف منتظري المساعدات في وسط قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، باستشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها قبل أيام في مخيم البريج وسط قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أيضا، بسقوط شهيدين وعدد من المصابين بقصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.