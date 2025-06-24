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إعلام فلسطينى: قصف مدفعى عنيف للاحتلال يستهدف منتظرى المساعدات فى وسط غزة

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إعلام فلسطينى: قصف مدفعى عنيف للاحتلال يستهدف منتظرى المساعدات فى وسط غزة

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ان قصف مدفعي عنيف للاحتلال يستهدف منتظري المساعدات في وسط قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، باستشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها قبل أيام في مخيم البريج وسط قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أيضا، بسقوط شهيدين وعدد من المصابين بقصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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