شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الداخلية القطرية: الوضع الأمنى فى البلاد مستقر بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية القطرية العقيد جبر حمود النعيمي، أن الوضع الأمني في البلاد مستقر بالكامل، وجميع الجهات المعنية تعمل بتناغم كامل لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.



واكد انه تم اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية وفق الخطط المعهدة مسبقا للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

وتابع النعيمى، نعمل بالتنسيق المستمر مع شركائنا في الأجهزة الأمنية والدفاعية لضمان استمرار الحياة اليومية بشكل طبيعي.

تشدد الوزارة على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة.

وتهيب الوزارة بالجميع التحلي بالمسؤولية المجتمعية وذلك من خلال: الامتناع عن تداول أو إعادة نشر أي معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية، وتحري الدقة واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة فقط.



تواصل وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، استعدادها وجاهزيتها التامة لمتابعة المستجدات، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المواطنين والمقيمين واستمرار الحياة العامة بصورة طبيعية.



نؤكد للجميع أن الجهات المختصة في دولة قطر تتابع مجريات الأحداث عن كثب، وتقوم بتقييم الموقف بشكل لحظي، ضمن منظومة أمنية مدروسة تركز على الجاهزية والاستجابة السريعة.