شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يدعو المجتمع الدولي للضغط باتجاه التهدئة والعودة للمفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، /الإثنين/، وقوف الأردن إلى جانب قطر في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها وسلامة مواطنيها، وإدانة المملكة لأي اعتداء على قطر وسيادتها.



وشدد العاهل الأردني، خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- /الإثنين/، على رفض الأردن للهجوم الذي شنته إيران على قطر، والذي يشكل خرقا لسيادتها وانتهاكا للقانون الدولي.



وجدد الملك دعوته للمجتمع الدولي للضغط باتجاه التهدئة والعودة للمفاوضات ووقف هذا التصعيد الخطير، الذي سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار ورفع مستوى التوتر في المنطقة.