شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: استشهاد طفلة فى قصف إسرائيلي على منزلها بمخيم البريج وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، باستشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها قبل أيام في مخيم البريج وسط قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أيضا، بسقوط شهيدين وعدد من المصابين بقصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.