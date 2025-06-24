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إعلام فلسطيني: استشهاد طفلة فى قصف إسرائيلي على منزلها بمخيم البريج وسط غزة

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إعلام فلسطيني: استشهاد طفلة فى قصف إسرائيلي على منزلها بمخيم البريج وسط غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الإثنين، 23 يونيو 2025 11:42 م

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، باستشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها قبل أيام في مخيم البريج وسط قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أيضا، بسقوط شهيدين وعدد من المصابين بقصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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