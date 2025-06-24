شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجي والخارجية السعودية يدينان الهجوم الإيراني على قطر والان مع تفاصيل الخبر

قال جمال الوصيف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إنّ مجلس التعاون الخليجي أدان بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف القاعدة الأمريكية في دولة قطر، في بيان رسمي صدر عن الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، أكد فيه أن دول المجلس تعتبر أي اعتداء على إحدى دوله اعتداءً على جميع الدول الأعضاء. وأوضح البيان أن دول الخليج تقف صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد يمس أمنها الجماعي.

وأضاف الوصيف في تغطية خاصة مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون أوضح أن دول الخليج كانت خلال الفترة الماضية منخرطة في جهود دبلوماسية واتصالات مكثفة، بهدف تهدئة التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى دعم المباحثات الإيرانية–الأمريكية، التي كانت تُجرى في العاصمة العُمانية مسقط، وشدد البيان على أهمية العودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية، كخيار استراتيجي لمعالجة التصعيد الحالي.

وتابع، أنّ وزارة الخارجية السعودية أصدرت بدورها بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على دولة قطر، مؤكدة تضامن المملكة الكامل مع الدوحة، واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لمساندة الأشقاء في قطر، وفق نص البيان. وأكدت المملكة أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي يشكل وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة.