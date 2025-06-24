شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد دعمه لقطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنه وسيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد الأردن، اليوم /الإثنين/، تضامن المملكة المطلق مع قطر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها لأي خطوة تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.



وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- عن إدانة الأردن الشديدة للهجوم الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة؛ باعتباره خرقًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة، محذرًا من تبعات استمراره وتوسعته على أمن المنطقة واستقرارها وعلى الأمن والسلم الدوليين.



وشدّد السفير القضاة على ضرورة إنهاء كل الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة.