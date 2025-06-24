شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم /الإثنين/، بشن الاحتلال الإسرائيلي لسلسلة غارات على جنوب البلاد.



وأشارت الوكالة إلى وقوع ثلاث غارات على بلدات حورتا التحتا والمحمودية والوردية، كما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات مستهدفا بلدات الزرارية وكفرملكي وأنصار.



وأغار الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدة عزة، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل، وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماده، وكذلك غارتين على بلدة برتا.



وأضافت: أن طيران الاحتلال شن غارة مستهدفا منطقة تبنا في البيسارية، لافتة إلى إلقاء الاحتلال الإسرائيلي لقنبلة صوتية باتجاه عائلة كانت تتفقد منزلها في منطقة خلة وردة في بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل.